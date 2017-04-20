Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью, подтвердили представители спортсменки. Перед этим 35-летняя теннисистка опубликовала в соцсети Snapchat свою фотографию в купальнике с подписью "20 недель". Позже снимок был удален.
Таким образом, Уильямс, по всей видимости, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open.
Американка пропустит оставшуюся часть сезона, в том числе три турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США.
По словам ее представителей, она намерена вернуться в большой спорт уже в 2018 году.
Уильямс, которая снова станет первой ракеткой мира со следующей недели, по правилам Всемирной теннисной ассоциации (WTA) сможет сохранить свой рейтинг, если сыграет свой первый турнир в течение 12 месяцев после рождения ребенка, сообщает ВВС.
На данный момент у Серены Уильямс - 23 победы в турнирах "Большого шлема". Она обошла по этому показателю немецкую теннисистку Штеффи Граф. Пока Уильямс не побила лишь рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая в 1960-1975 годах одержала 24 победы в турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
Богатейшая спортсменка мира помолвлена с соучредителем сайта Reddit Алексисом Оганяном.
Комментарии
- У Фийона украли ноутбук и флешку
- Китай запустил первый космический грузовик
- Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
- Китай планирует купить мирового энергетического гиганта - Reuters
- В Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина
- Mastercard выпустила банковские карты с датчиком отпечатков пальцев
- Time включил Иванку Трамп и ее мужа в список самых влиятельных людей мира
- Директор ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен
- Британской полиции разрешили стрелять в водителей-террористов
- В Стамбуле задержали 19 организаторов протеста
- Энн Хэтэуэй призналась в недоверии женщинам-режиссерам
- Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка и прерывает выступления
- Медведь гулял ночью в парке под Оренбургом
- Таможенники обнаружили контрабанду на полтора миллиона леев
- Индиец спровоцировал панику в трех аэропортах из-за романа в интернете
- Фоторепортаж: апрельский снежный "апокалипсис" в столице
- Пришла зима, а мы не ждали. ФОТО
- Последствия снегопада в Молдове
- Недовольные невесты решили засудить сваху из «Давай поженимся»
- Журналист показал все разрешенные в Северной Корее прически
- Стурза: у ДПМ есть 63-65 голосов депутатов за изменение избирательной системы. О ком идет речь
- США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"
- Минобороны США опубликовало видео взрыва "матери всех бомб" в Афганистане
- Жестокое убийство в Страшенском районе: жертву в заброшенном доме нашли дети
- Сразу три поезда столкнулись во Львове
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул