Оскароносная американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что долгое время не могла довериться женщинам-режиссерам по причине внутренней мизогинии.
По словам нью-йоркской артистки, она не могла наладить нужное взаимодействие на съемочной площадке фильма 2011 года "Один день" с его постановщицей - датчанкой Лоне Шерфиг.
"До сих пор меня пугает тот факт, что я не могла довериться ей, как другим режиссерам, только лишь потому, что она - женщина", - расстроенно констатировала актриса в беседе с телеканалом Эй-би-си.
"Может быть, я сопротивлялась ей на каком-то уровне. Я много об этом думаю, когда получаю сценарии фильмов, которые собираются снимать женщины. Меня пугает, что я относилась к ней с долей внутренней мизогинии и не отдавала всю себя, как это было необходимо", - добавила Хэтэуэй.
Актриса сказала телеведущему Питеру Треверсу, что в фильмах, снятых женщинами, она всегда искала негативные стороны, в то время как в картинах режиссеров-мужчин она всегда находила творческие удачи, пишет ВВС.
Энн Хэтэуэй говорит, что понимает, как тяжело женщине получить бразды правления в любом деле: "Это путь куда тяжелее, чем он должен быть. Это неравенство".
Актриса готова позвонить Шерфиг и объясниться с ней лично: "Дело ведь было не в профессионализме. Она занимает важное место в моем сердце, и, думаю, я в ее - тоже".
Представитель датской постановщицы сообщил Эй-би-си, что Лоне вовсю занята новым фильмом. "Она просила передать Энн, что любит ее и восхищается ее работой", - заметил агент женщины-режиссера.
Хэтэуэй в течение нескольких лет борется за равные права мужчин и женщин и стала послом доброй воли ООН. 8 марта она призвала работодателей всех стран мира охотнее предоставлять декретный отпуск отцам.
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