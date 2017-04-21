Немецкая прокуратура: россиянин взрывал "Боруссию", чтобы заработать на акциях

Взрывы рядом с автобусом футболистов "Боруссии" организовал 28-летний гражданин России и Германии Сергей В., сообщила немецкая прокуратура. По ее данным, молодой человек купил акции клуба и хотел заработать на их падении после атаки.

28-летний мужчина с российским и немецким гражданством был задержан в пятницу в городе Тюбингене.

Его подозревают в организации взрывов, один из которых на прошлой неделе прогремел в непосредственной близости от автобуса футболистов "Боруссии" в Дортмунде, когда те направлялись на матч с "Монако".

Как говорится в сообщении федеральной прокуратуры Германии, задержанному были предъявлены обвинения в попытке убийства, причинении тяжких телесных повреждений и организациии взрыва.

Прокуроры установили, что подозреваемый стал владельцем 15 тыс. акций ФК "Боруссия", для покупки которых в начале апреля взял кредит. По их версии, подозреваемый рассчитывал, что взрыв автобуса обвалит курс акций клуба, которые он сможет перепродать по заранее фиксированному курсу.

Подозреваемый, сообщает немецкая прокуратура, заминировал забор у участка дороги, по которой должен был проезжать автобус с футболистам. Кроме того, он забронировал номер в гостинице с видом на участок дороги, где произошли взрывы, пишет ВВС.

Чтобы подорвать атобус, подозреваемый установил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, вдоль изгороди длиной 12 метров. Устройства были расположены так, чтобы взрывная волна была быть направлена на проезжающий автобус, говорится в сообщении.

Какое именно взрывчатое вещество использовал подозреваемый, пока не установлено.

Нападение на автобус "Боруссии" произошло в Дортмунде 11 апреля. Три взрыва прогремели, когда автобус находился примерно в трех километрах от стадиона "Боруссии", где должен был состояться матч 1/4 финала Лиги чемпионов с командой "Монако".

Защитник "Боруссии" и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.