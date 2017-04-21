В Арканзасе впервые за 12 лет казнили осужденного

В Арканзасе казнили Леделла Ли, осужденного за убийство. Приговор привели в исполнение сразу после вердикта верховного суда штата, отменившего предыдущее решение, которое блокировало применение смертельной инъекции.

Изначально власти штата планировали казнить восьмерых человек в течение 11 дней - из-за того что у вещества для смертельных инъекций истекал срок годности. Однако этому помешали правозащитники.

Леделл Ли был приговорен за убийство своей соседки Дебры Риз монтировкой.

До конца месяца в штате казнят еще четверых заключенных. В последний раз смертная казнь в Арканзасе применялась 12 лет назад, сообщает ВВС.

За несколько часов до казни верховный суд штата Арканзас отменил запрет на использование одного из компонентов смертельной инъекции, мидазолама, для смертной казни. Запрет был введен судом нижестоящей инстанции.

Решение верховного суда штата вновь разрешить применение инъекции для казни завершило череду юридических баталий, которые начались, когда стало известно о планах властей казнить заключенных в течение 11 дней.

Власти планировали провести череду казней до 30 апреля, когда должен был закончиться срок реализации мидазолама - вещества, входящего в состав смертельной инъекции.

Это решение вызвало волну протестов со стороны правозащитников. К присоединились американские знаменитости, в том числе актер Джонни Депп.

Некоторые из смертных приговоров оспорили - в итоге три из них были отменены, а действие еще одного приговора приостановлено.

Адвокаты осужденных считают, что действия властей штата нарушают конституцию США.

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявлял, что руководство тюрем готово привести приговоры в исполнение в надлежащие сроки. "У меня есть ответственность перед избирателями, перед моей присягой, но также перед высшей силой, перед Богом, и я это понимаю", - говорил он.

В последние годы власти некоторых штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни.