В аэропорту Лос-Анджелеса не заметили пистолет в сумке пассажирки

Женщина-полицейский смогла улететь из Лос-Анджелеса на Тайвань, забыв выложить свой пистолет из сумочки.

Оружие не было обнаружено в результате личного досмотра и сканирования ручной клади.

42-летняя офицер полиции Ноэль Грант из полицейского управления Санта-Моники ехала в отпуск и везла с собой свой личный пистолет, а не служебное оружие.

Грант вспомнила о пистолете и наткнулась на него и шесть пуль к нему в сумке, только когда делала пересадку в Тайбэй, столице Тайваня.

Женщина сообщила о казусе местным властям, которые запретили ей покидать территорию страны до завершения разбирательства, пишет ВВС.

Власти США признали, что процедура прохождения досмотра в аэропорту Лос-Анджелесе не была проведена тщательно.

"Ответственные за то, что на борт самолета попало огнестрельное оружие, будут найдены", - заверили в управлении безопасности на транспорте США.