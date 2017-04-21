Власти США готовят обвинения против Джулиана Ассанжа

Американские власти рассматривают возможность предъявления обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщают американские СМИ. Министр юстиции Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является одниим из приоритетов новой администрации США.

В четверг американские чиновники проинформировали несколько СМИ о готовящихся мерах против Ассанжа и других сотрудников сайта, специализирующегося на публикации конфиденциальных документов.

По данным Эй-би-си, власти пока лишь обсуждают возможные действия, однако Си-эн-эн сообщает, что они уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео охарактеризовал Wikileaks как враждебную разведывательную службу, которой помогает Россия, и назвал Ассанжа мошенником.

Впрочем, в прошлом году группа удостоилась похвалы президента США Дональда Трампа за свою деятельность во время предвыборной кампании.

В октябре прошлого года сайт Wikileaks опубликовал более 2 тысяч электронных документов, среди которых была переписка Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

Представители Демократической партии настаивают, что этот "слив"способствовал поражению Клинтон на выборах, пишет ВВС.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что за взломом электронной почты демократов стояла Россия, которая воспользовалась Wikileaks, чтобы повлиять на результаты президентских выборов и помочь победе Трампа.

Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую кампанию в США. Ассанж, который с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, заявил, что публикация писем не имела целью повлиять на исход выборов.

Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Ассанжа с тех пор, как сайт Wikileaks опубликовал тысячи дипломатических документов, украденных американским военным, теперь известным как Челси Мэннинг.

Однако при президентстве Барака Обамы министерство заключило, что предъявить конкретные обвинения Ассанжу и Wikileaks будет сложно, сообщает Си-эн-эн.

Администрация Трампа заняла более жесткую позицию. Судя по всему, на позицию Белого дома повлияло то, что в марте Wikileaks опубликовал информацию о средствах взлома, используемых ЦРУ.