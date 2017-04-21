Один полицейский был убит и еще двое получили ранения в результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа в четверг вечером. Нападавший был застрелен. Экстремистская группировка "Исламское государство" заявила, что он был одним из ее "бойцов". Стрелявший ранее попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист.
Прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена, но имя не будет названо до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме в Шелле, восточном пригороде Парижа, в ночь на пятницу прошел обыск с целью установить кто еще мог знать о его планах.
В заявлении, выпущенном от имени "Исламского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России, Британии и многих других странах), говорится, что нападение на Елисейских полях осуществил "Абу Юсеф-бельгиец".
Согласно французскому телеканалу BFMTV, нападавший - 39-летний гражданин Франции, который известен французским спецслужбам и обсуждал в мессенджере Telegram свое намерение убить полицейских.
Официальные источники также подтверждают, что стрелявший был опознан по документам, которые оставил в машине, но его имя не разглашается, сообщает ВВС.
Источники в спецслужбах рассказали агентству Франс пресс, что стрелявший и раньше попадал в их поле зрения как потенциальный исламист. В 2005 году он был признан виновным по трем эпизодам попытки убийства, в ходе которых он напал на двоих полицейских.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение на Елисейских полях носило террористический характер.
Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около 21 часа по местному времени.
Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова.
После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.
Мужчина был застрелен ответным огнем.
Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещениях - на улицу их не выпускали.
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