Российский военный советник погиб в Сирии

Российский военный советник погиб в Сирии во время нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск, сообщило минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, майор российских вооруженных сил по фамилии Бодров находился в составе группы российских военных советников, занимаясь подготовкой сирийских войск, сообщает ВВС.

"При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения", - сообщили в Минобороны РФ.

Погибшего майора посмертно представили к государственной награде.

Ранее СМИ сообщали о гибели двух российских военных в Сирии. В минобороны однако заявили, что эта информация неверна.

До этого российское министерство обороны официально признало гибель в Сирии 30 российских военнослужащих. Таким образом, майор Бодров стал 31-м россиянином, погибшим с начала российской операции в этой ближневосточной стране.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.