Имя пострадавшей она называть не стала, сообщив лишь, что это женщина 1960 года рождения, пишет meduza.io.

Число погибших в результате взрыва в метро, таким образом, увеличилось до 15 человек, не считая террориста.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Еще одно взрывное устройство террорист оставил на станции «Площадь Восстания». Бомбу удалось обезвредить. Исполнителем теракта, как установило следствие, был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

По подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга задержаны 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который, по мнению следствия, был одним из организаторов теракта. Заказчик теракта, как объявил 20 апреля, глава ФСБ Александр Бортников, «практически установлен».