Премьер-министр обратился к гражданам

Премьер-министр Павел Филип просит граждан не выходить без необходимости на улицу в виду сложных погодных условий.

''После вчерашнего дня создалась кризисная ситуация. Мы переживаем это сложное время и должны продемонстрировать свою солидарность. Прослушав все отчеты, я принял решение объявить чрезвычайное положение. В ходе дискуссии с президентом мы пришли к выводу, что постановлением главы государства к ликвидации кризиса будет привлечена и Нацармия.

Я обращаюсь ко всем гражданам с призывом не выходить из дома, особенно, принимая в рассчет, что приближается Радоница. Понимаем, что означает для многих этот день, но мы рекомендуем воздержаться сейчас от поездок. Не будем забывать, что в стране заблокированы дороги и повалены деревья." - говорится в заявлении главы правительства. Он также отметил, что были привлечены все необходимые силы. Дальнейшие действия будут зависеть от метеоусловий в стране.