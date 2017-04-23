Грузовик случайно зацепил легковушку и потащил ее за собой в США. ВИДЕО

В Калифорнии водитель грузовика случайно зацепил легковой автомобиль "Ниссан Максима" и протащил его по шоссе, не зная об этом. Инцидент снял на видео мужчина, ехавший рядом.

"Они тащат за собой машину. Они не понимают, что происходит", — комментирует происходящее очевидец Брайан Стеймке.

Он быстро догнал попавший в ловушку автомобиль, владелец которого крикнул ему, что грузовик не останавливается. Через какое-то время внимание водителя большегруза все-таки удалось привлечь, пишет РИА Новости.

"Мужик, этот парень был под твоей машиной", — сказал ему Стеймке, на что тот ответил, что не знал об этом.

По данным полиции, грузовик, перевозивший морковь, задел легковушку во время обгона другого автомобиля. Водитель "Ниссан" получил легкие повреждения, но за медицинской помощью не обращался.