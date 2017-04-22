Президент попросил армию помочь в сложившейся ситуации

Президент Игорь Додон попросил Национальную армию помочь гражданам в сложившейся ситуации.

''Вместе с премьер-министром принято решение дать указание армии вмешаться в решение проблем в стране. Было подписано соответствующее постановление. Военные участвуют в ликвидации последствий непогоды. Важно детально оценить риски, которые могут возникнуть после таяния снега. Согласно закону, объявить чрезвычайное положение может парламент. Изучим риски и примем соответствующее решение в ближайшие часы. Сейчас важно разблокировать дороги и помочь людям" - заявил президент.

Обсуждался также вопрос возобновления отопительного сезона в столице.

Глава государства призвал всех граждан сохранять спокойствие и по возможности помогать.