БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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