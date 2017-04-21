Школьный автобус в США врезался в дерево, пострадали 25 детей

Школьный автобус врезался в дерево в американском штате Западная Виргиния, 26 школьников и один взрослый получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

В ДТП попал автобус, в котором ехали игроки футбольной команды школы из Огайо. По данным властей, всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

В момент аварии в автобусе находились около 40 человек. Полиция изучает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса.