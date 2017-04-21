Рекомендации на случай ракетного удара КНДР обнародовали в Японии

Правительство Японии обнародовало в пятницу рекомендации для населения страны на случай ракетного удара со стороны КНДР, передало агентство Киодо.

По его данным, тем, кто будет находиться на улице в это время, власти Японии рекомендуют укрыться в прочных зданиях или подземных этажах, а если укрытий нет, то лечь на землю лицом вниз. В зданиях людям рекомендовано спрятаться в помещениях без окон.

Меры самозащиты на случай ракетного удара со стороны КНДР были изложены секретариатом кабинета министров Японии и управлением противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям представителям ряда префектур, в также администрации Токио. Сигнал об угрозе ракетного удара предполагается передать через громкоговорители системы оповещения J alert, специальную радиосвязь, сайты муниципалитетов и по электронной почте.

Правительство Японии также рекомендовало местным властям провести учения населения по эвакуации на случай ракетной угрозы, в том числе водителей автотранспорта на дорогах, сообщает РИА Новости.

Ракетная угроза со всей серьезностью воспринимается в Японии, у берегов которой несколько раз уже падали в море северокорейские баллистические ракеты во время их испытаний. Ранее военные Японии отдавали приказ уничтожать ракеты КНДР в случае их угрозы, но после того, как ракеты стали падать поблизости в Японском море, такие приказы прекратились. Системы раннего предупреждения, которые США разместили в Японии, не смогли вовремя зафиксировать пуски ракет Пхеньяна, которые велись с передвижных установок.

В марте первые в Японии учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР были проведены в префектуре Акита, недалеко от берегов которой в море упали сразу три северокорейские ракеты, в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога. В них приняли участие примерно 120 человек, которых призвали укрыться в общественном клубе и местной школе.