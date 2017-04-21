Почти 19 тысяч человек подозревают в связях с террористами в Бельгии

В Бельгии 18,884 тысячи человек фигурируют, по состоянию на 2017 год, в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии.

Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии, сообщает РИА Новости. В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

Комментарии

Другие новости