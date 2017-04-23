Талисман спортивной команды эффектно "спас" ребенка от мяча в США. ВИДЕО

В США мужчина в костюме крокодила-талисмана команды Florida Gators защитил мальчика от летящего на трибуны мяча.

Видео инцидента, произошедшего во время игры в Университете Флориды, опубликовано на странице команды в Twitter.

После того, как мяч попал по нему, "аллигатор Альберт" картинно упал. Ребенок попытался оказать "пострадавшему" первую помощь с помощью непрямого массажа сердца. Из видео неясно, всерьез ли мальчик отнесся к ситуации или просто подыграл талисману любимой команды, пишет РИА Новости.

У Альберта есть собственная страница в Twitter, на которой он дал понять, что " восстановление" проходит отлично.

"Я рад, что у них мягкие мячи (игра слов — название игры "софтбол" на английском состоит из слов soft — мягчкий и ball — мяч).

​Софтбол — разновидность бейсбола, основное отличие — в том, что в него играют на более маленьком поле более крупным мячом.