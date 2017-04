Видео инцидента, произошедшего во время игры в Университете Флориды, опубликовано на странице команды в Twitter.

После того, как мяч попал по нему, "аллигатор Альберт" картинно упал. Ребенок попытался оказать "пострадавшему" первую помощь с помощью непрямого массажа сердца. Из видео неясно, всерьез ли мальчик отнесся к ситуации или просто подыграл талисману любимой команды, пишет РИА Новости.

"Я рад, что у них мягкие мячи (игра слов — название игры "софтбол" на английском состоит из слов soft — мягчкий и ball — мяч).

​Софтбол — разновидность бейсбола, основное отличие — в том, что в него играют на более маленьком поле более крупным мячом.

РИА Новостиdren from foul balls - just another reason to follow @AlbertGator on Twitter! #GoGators pic.twitter.com/44j6FgkpXa