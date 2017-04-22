Группа вооруженных людей напала на детскую больницу в Венесуэле

Больница матери и ребенка, расположенная в столице Венесуэлы Каракасе, в четверг вечером подверглась нападению группы вооруженных лиц, сообщила глава МИД страны Делси Родригес.

"Я сообщаю международному сообществу, что нанятые оппозицией вооруженные банды напали на больницу матери и ребенка, где находились 54 ребенка", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Родригес в Twitter.

"Президент Николас Мадуро дал распоряжение эвакуировать госпиталь, чтобы защитить детей и новорожденных", — также говорится в сообщении главы МИД Венесуэлы.

Как передает портал Noticias24, инцидент произошел в больнице Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Сведения о пострадавших в результате нападения не приводятся, пишет РИА Новости.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Ранее оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" сообщил, что число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг составило 223 человека.