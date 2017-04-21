Два японских корабля вышли в сторону Кореи на совместные учения с США

Два японских военных корабля "Асигара" и "Самидарэ" вышли в пятницу с военно-морской базы Сасебо в Нагасаки в сторону Кореи для участия в совместных военных учениях вместе с ударной группой американских кораблей во главе c атомным авианосцем "Карл Винсон", сообщает телеканал NHK.

По его данным, авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море в начале будущей недели, сроки совместных военных учений находятся в окончательной стадии согласования.

Как сообщалось ранее, 25 апреля в КНДР будет праздноваться очередная годовщина создания Корейской народной армии. В Южной Корее ожидают, что по этому случаю Пхеньян может провести ядерное или ракетное испытание. Совместные учения японских кораблей с американской ударной группой кораблей призваны, как полагают в Токио, послужить предупреждением Пхеньяну.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis), сообщает РИА Новости.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.