Мужчина застрелил двух рабочих и покончил с собой в США

Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, застрелил двух рабочих, после чего покончил с собой, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вчера около 11.15 по местному времени (19.15 млд) в восточной части города. Как сообщил представитель полиции Скрон Джексон (Schron Jackson), представители компании Laclede Gas работали в этой части города, когда неизвестный "подошел и стал стрелять в них, после чего направил оружие на себя".

Мотивы стрелка не известны. Проводится расследование инцидента. Компания Laclede Gas заявила, что "шокирована" случившемся и сотрудничает с полицией в расследовании происшествия, сообщает РИА Новости.