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Мужчина застрелил двух рабочих и покончил с собой в США
// фото: Fresher
11:59, 21 Apr 2017
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Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, застрелил двух рабочих, после чего покончил с собой, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вчера около 11.15 по местному времени (19.15 млд) в восточной части города. Как сообщил представитель полиции Скрон Джексон (Schron Jackson), представители компании Laclede Gas работали в этой части города, когда неизвестный "подошел и стал стрелять в них, после чего направил оружие на себя".

Мотивы стрелка не известны. Проводится расследование инцидента. Компания Laclede Gas заявила, что "шокирована" случившемся и сотрудничает с полицией в расследовании происшествия, сообщает РИА Новости.




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