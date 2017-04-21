В приемной хабаровского ФСБ застрелили двух человек

Вооруженный мужчина ворвался в здание приемной управления ФСБ по Хабаровскому краю и застрелил двух человек, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 апреля в 17:02 по местному времени (10:02 по Кишиневу). Неизвестныый вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям".

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - сообщила пресс-служба. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщает ВВС.