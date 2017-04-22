Второй подозреваемый в парижской атаке пришел в полицию Бельгии

Второй подозреваемый в причастности к нападению на Елисейских полях явился в отделение полиции в бельгийском Антверпене. Ранее МВД Франции сообщило, что разыскивает этого человека по ориентировке бельгийских властей.

О том, признает ли подозреваемый свою причастность к атаке на полицию в Париже, которая произошла накануне вечером, не сообщается.

Меньше чем за час до того, как подозреваемый явился в бельгийскую полицию, представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде в эфире радио Europe 1 заявил, что французская полиция проводит операцию по розыску второго подозреваемого по ориентировке бельгийских властей,пишет ВВС.

Имя подозреваемого, как и его гражданство, пока не установалено, заявил генеральный прокурор Бельгии в беседе с журналистами.

Несмотря на то, что экстремистская группировка "Исламское государство" называет застрелившего полицейского на Елисейских полях мужчину "Абу Юсефом-бельгийцем", нет никакой причины полагать, что он действительно является гражданином этой страны, сказал прокурор.

В марте 2016 года в Бельгии был арестован предполагаемый организатор теракта 2015 года в Париже Салах Абдеслам.

В Париже, где в воскресенье состоится первый раунд президентских выборов, приняты повышенные меры безопасности, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев утром в пятницу. "Правительство полностью мобилизовано. Ничто не должно помешать демократическому процессу в нашей стране", - заявил он.

В четверг вечером в результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавший был убит ответным огнем.