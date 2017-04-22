Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.
Если закон будет подписан президентом, родители также не смогут давать ребенку фамилию из более чем двух слов, соединенных при написании дефисом.
Кроме этого, документ запрещает давать детям тройные фамилии, сообщает корреспондент Би-би-си в Госдуме.
Если изначально законопроект предлагал регламентировать законом только имена детей, то ко второму чтению по инициативе депутатов-единороссов Оксаны Пушкиной, Ольги Баталиной, Ольги Окуневой, а также сенатора Людмилы Нарусовой в законопроект добавили нормы о фамилиях.
Родители смогут дать ребенку только двойную фамилию, образованную от фамилий отца и матери в любой последовательности.
В будущем, если в семье с ребенком с двойной фамилией родятся другие дети, которым также родители захотят дать двойную фамилию, она должна будет быть такой же, как у первого ребенка. Последовательность фамилий в двойной фамилии менять будет нельзя, сообщает ВВС.
Первоначально законопроект был разработан сенатором Валентиной Петренко.
Представляя законопроект, сенатор Петренко жаловалась, что бывают случаи, когда детей называют Принцессами, Президентами, Люциферами. Это нарушает права детей, считает парламентарий.
В сопроводительных документах к законопроекту приводится статистика органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года. Мальчиков за этот период называли: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
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Би-би-си, Сеул