Вязаные шапочки украли у лошадей на севере Москвы

Неизвестный похитил из конюшни на севере столицы вязаные шапочки для лошадей и попоны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также из конюшни, расположенной на улице Новая Ипатовка, пропали комплекты бинтов, меховушки и вальтрапы. Общий ущерб оценивается примерно в 40 тысяч рублей, пишет moslenta.ru.

Меховушки подкладываются под седло, чтобы защитить спину лошади при длительных нагрузках, для аналогичных целей используются и суконные покрывала — вальтрапы. Зимой лошадям также необходимы шапочки и теплые попоны, чтобы не мерзнуть во время длительных прогулок вне манежа.