Международный коллектив ученых зафиксировал взрыв одной и той же сверхновой звезды, наблюдавшийся сразу в четырех разных участках небесной сферы. Соответствующие исследования опубликованы в журналах Astrophysical Journal Letters и Science, кратко о них сообщает Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли (США).
Светило iPTF16geu (SN 2016geu) расположено на расстоянии около четырех миллиардов световых лет от Земли. Оно относится к подкатегории сверхновых Ia, образующихся в результате взрыва белых карликов. iPTF16geu обнаружено 5 сентября 2016 года, пишет lenta.ru.
Звезду удалось наблюдать в четырех разных участках небесной сферы из-за эффекта гравитационного линзирования. Благодаря ему в случае, если между звездой и наблюдателем располагается массивный объект, например крупная галактика, ход лучей от светила искривляется, что приводит к размножению видимых наблюдателем изображений звезды.
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