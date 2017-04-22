Аннулированные автобусные рейсы и закрытые КПП: ситуация в стране к 13:30

Были аннулированы всей автобусные рейсы в населенные пункты центра и юга страны, сообщили в Министерстве транспорта. На Северном автовокзале с 5:30 до 9:30 были обслужены всего 17 маршутов. Поезда ездят в обычном режиме.

Власти вновь призывают граждан отказаться от поездок в ближайшие дни, а те, кого непогода застала в пути, могут обратиться в случае необходимости за помощью по номерам 901, 902 и 903, 022 785032.

Неблагоприятные метеоусловия повлияли и на работу пограничных КПП. Таможенная служба рекомендует не пересекать рубежи страны через пункты Чишмикиой, "Чадыр-Лунга 1" и "Чадыр-Лунга 2".

Частично затруднен переход границы на таможне Леушень и Скулень из-за того, что власти соседней страны разрешают проезд транспортных средств только до соседних населенных пунктов. Остальные посты работают в обычном режиме.