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Поход на работу во время снегопада: миссия выполнима?
// фото: publika.md
13:47, 21 Apr 2017
просмотров 266 | комментариев 0

Несмотря на снегопад и отсутствие общественного транспорта, многие жители Кишинева отправились этим утром на работу пешком.

Был ли легким этот путь, можно увидеть из видео, снятого журналистом CANAL3. 




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День в целом благоприятен. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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