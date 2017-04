Видеозапись с питомцем опубликовали в микроблоге ImogenRussellWill‏ в Twitter 18 апреля. За двое суток ролик набрал более 84 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов.

Некоторые пользователи в комментариях к записи посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ, пишет lenta.ru.

On a day of general perturbation, I bring you a French bulldog, skateboarding in Clissold Park pic.twitter.com/rLHTcbY1ji