СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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