Прошло экстренное заседание СЧС из-за снегопада

В Молдове прошло экстренное заседание СЧС в связи с непогодой.

Павел Филип отметил, что все действия, которые сейчас выполняются ведомствами, должны быть координированы с кризисным центром, который, в свою очередь, работает круглосуточно. Для ликвидации последствий есть все необходимое, поэтому в стране не введен режим чрезвычайной ситуации.

Также премьер-министр добавил, что будет открыт счет для помощи Молдове со стороны внешних партнеров.

Глава Национального инспектората полиции Александр Пынзарь на экстренном заседании рассказал, что за сегодняшний день были эвакуированы 18 подростков, также было зарегистрировано множество случаев травм, полученных в результате падения деревьев и веток. В Комрате мужчина пропал без вести.

Кроме того, глава Национального инспектората полиции отметил, что сегодня правоохранительные органы обнаружили тело. Причины смерти пока неизвестны.

Министр экономики Октавиан Калмык заявил, что к данному часу возобновлена подача электроэнергии в 63 населенных пунктах.







