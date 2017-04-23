Пассажир избил пилота за "занятое место" в США. ВИДЕО

В аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера.

Данный инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).

Фостер настиг летчика, личность которого не раскрывается, на выходе из воздушной гавани. Он схватил его и попытался уронить, а также толкнул два раза. Пилот бросился к выходу, а 49-летний пассажир продолжил его преследовать.

Пострадавший вначале отказался подавать заявление в полицию, но потом передумал, пишет korrespondent.net.

В ходе расследования Фостер рассказал, что пилот якобы занимал слишком много места в самолете и проявлял к нему неуважение.

В итоге нарушителя обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений.

Оказалось, что пилот получил травмы ног и синяки на предплечье.