Пентагон: У Сирии еще осталось химоружие

Режим сирийского президента Башара Асада сохранил некоторое количество химического оружия. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Тель-Авиве, передает Reuters.

"Я могу авторитетно сказать, что они сохранили немного (химического оружия – ред.). Это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и это будет решаться дипломатическим путем", – сказал Мэттис.

Главу Пентагона также спросили, перебросили ли сирийские военные самолеты на российскую базу в Латакии, на что он ответил, что Сирия действительно рассредоточила свои самолеты, сообщает korrespondent.net.

"Они рассредоточили свои самолеты, без сомнения. Они перемещали свои самолеты в последние дни", – ответил министр.

В 2013 году Сирия обязалась уничтожить все свое химическое оружие. Договор был подписан при посредничестве США и России. Однако в последнее время появилась информация о том, что режим Башара Асада мог сохранить какое-то количество химоружия.

Так, генерал армии Сирии Захер ас-Сакат, дезертировавший в 2013 году, заявил, что Башар Асад скрыл сотни тонн химоружия.

В свою очередь военные Израиля предполагают, что в распоряжении Башара Асада остается несколько тонн химического оружия.