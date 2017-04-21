Режим сирийского президента Башара Асада сохранил некоторое количество химического оружия. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Тель-Авиве, передает Reuters.
"Я могу авторитетно сказать, что они сохранили немного (химического оружия – ред.). Это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и это будет решаться дипломатическим путем", – сказал Мэттис.
Главу Пентагона также спросили, перебросили ли сирийские военные самолеты на российскую базу в Латакии, на что он ответил, что Сирия действительно рассредоточила свои самолеты, сообщает korrespondent.net.
"Они рассредоточили свои самолеты, без сомнения. Они перемещали свои самолеты в последние дни", – ответил министр.
В 2013 году Сирия обязалась уничтожить все свое химическое оружие. Договор был подписан при посредничестве США и России. Однако в последнее время появилась информация о том, что режим Башара Асада мог сохранить какое-то количество химоружия.
Так, генерал армии Сирии Захер ас-Сакат, дезертировавший в 2013 году, заявил, что Башар Асад скрыл сотни тонн химоружия.
В свою очередь военные Израиля предполагают, что в распоряжении Башара Асада остается несколько тонн химического оружия.
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