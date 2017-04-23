Огромная змея провалила потолок и попала в дом

В Австралии в одном из спортивных клубов крупная змея провалилась сквозь потолок и оказалась в помещении. Очевидцы сделали несколько снимков с животным и обнародовали их в Facebook, передает Mashable.

Издание отмечает, что инцидент произошел в одном из местных спортивных клубов Квинсленда. Придя в помещение, владелец клуба заметил большую дыру в потолке. Мужчина признался, что и подумать не мог, что подобное сделала змея.

Два дня спустя уборщица отправила ему письмо, в котором информировала, что нашла огромную змею в помещении спортклуба, пишет korrespondent.net.

"Я не знаю, где эта змея находилась в промежутке, между вторником и четвергом, но я проводил занятия в помещении, и не могу даже вообразить, где она пряталась", - признался владелец.