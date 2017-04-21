EС хочет обязать Британию платить и после Brexit

Евросоюз намерен обязать Великобританию производить ежегодные выплаты и после того, как страна в 2019 году выйдет из состава ЕС. Об этом свидетельствует проект документа, подготовленный Брюсселем.

Кроме того, ЕС намерен добиться от правительства Великобритании разрешения на воссоединение семей граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве.

Также, в соответствии с документом, Лондон должен также в течение переходного периода после Brexit подчиняться решениям Европейского суда в Люксембурге (EuGH).

Отмечается, что документ должен стать основой мандата для переговоров с Великобританией, положениями которого будет руководствоваться глава переговорного процесса со стороны Евросоюза Мишель Барнье. Главы государств и правительств ЕС планируют обсудить этот мандат на саммите в Брюсселе 29 апреля, сообщает korrespondent.net.

Проект также предусматривает, что на переговорах по Brexit будет названа конкретная сумма, которую Лондону предстоит выплачивать в соответствии с его обязательствами по пенсиям и проектам, завершающимся позднее марта 2019 года. При этом ЕС планирует получать эти взносы не в фунтах, а в евро.

Окончательный размер взносов не указан, но правительство Великобритании уже отклонило названную ранее Еврокомиссией сумму в 60 млрд евро.

В соответствии с другим положением документа, Лондон должен сохранить право на работу и гарантировать пожизненную пенсию гражданам ЕС, живущим в Великобритании на момент ее выхода из состава Евросоюза. Право на пенсию должно сохраниться и у тех жителей ЕС, которые ранее работали в Великобритании.

Кроме того, члены семей граждан Соединенного Королевства из других стран ЕС должны иметь возможность въехать в Великобританию, кроме того, им должны быть предоставлены те же права, что и британским подданным. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что на территорию страны будет разрешено въезжать не более 100 тысячам иностранцев в год.

Как сообщается, ЕС выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд). Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

При этом в Лондоне считают, что имеют право не только отказаться от выплат ЕС, но и потребовать вернуть деньги из Европейского банка, а это 11 млрд евро.