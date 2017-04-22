Индия успешно испытала новую крылатую ракету

Военно-морские силы Индии впервые выполнили успешный пуск российско-индийской сверхзвуковой ракеты БраМос по наземной цели, сообщает Минобороны этой страны.

"Пуск ракеты выполнен с фрегата Тег ВМС Индии российской постройки проекта 11356, – отмечается в сообщении. Запускалась ракета большой дальности".

В сообщении подчеркивается, что испытанный вариант ракеты БраМос позволит кораблям ВМС Индии, на вооружении которых находится российско-индийская ракета, "поражать с высокой точностью наземные цели в глубине побережья".

До недавнего времени крылатая ракета БраМос имела дальность полета до 300 км. После того, как Индия присоединилась к международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность, пишет korrespondent.net.

11 марта компания БраМос, соучредителем которой является российское НПО Машиностроения, объявила о первом испытательном пуске ракеты на дальность 400 км.