"Сотрудники скорой помощи приехали на место, где уже находились пожарные службы. Они уже потушили горевший автомобиль, который лежал на боку", — добавил Мейринг.

Многие дети не смогли выбраться из автобуса и погибли на месте. Несколько детей получили ранения и были госпитализированы, их число не сообщается.

Дальнейшие подробности не сообщаются. По данным агентства Рейтер, в загоревшемся от столкновения автобусе находилось 20 детей.