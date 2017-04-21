Камеры Зонда MRO получили самые четкие фотографии мощнейших оползней в пока безымянном кратере у северного полярного круга Марса, возникших в результате таяния сухого льда, рассказал руководитель проекта MRO Альфред Макьюэн. Их фотографии были опубликованы на сайте камеры HiRISE.
"Эта точка на Марсе – самый впечатляющий след оползней на поверхности Марса. Подобные овраги возникают на Марсе во время марсианских зим, когда в почвах могут возникнуть слои из сухого льда. С другой стороны, зимы в северном полушарии гораздо мягче, и короче, чем в южном, и поэтому подобные овраги здесь образуются не так часто", — рассказывает ученый.
В 2011 году Альфред Макьюэн (Alfred McEwen) из университета Аризоны в Тусоне (США) и его коллеги изучали снимки, сделанные камерой HiRISE на борту зонда MRO. На некоторых снимках крутых склонов и краев кратеров видны темные полосы шириной 0,5-5 метров, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают марсианской зимой, пишет РИА Новости.
Долгое время ученые считали, что овраги, найденные Макьюэном у северного полюса Марса, формируются аналогичным образом. В 2015 году планетологи из Франции проанализировали их структуру и пришли к выводу, что они возникают не в результате таяния замороженной воды, а углекислоты – тонкие прослойки из замороженного СО2, возникающие внутри почвы Марса зимой, могут играть роль ледяных "саней", на которых почва соскальзывает вниз.
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