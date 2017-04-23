На расчистку дорог мобилизовали армию. Фото

Военнослужащих Нацармии мобилизовали на ликвидацию последствий снегопадов по указу президента. Они участвуют в расчистке дорог в Унгенском и Кагульском районах. Работают солдаты и в столице.

"Вместе с премьер-министром мы решили привлечь Национальную армию для разрешения сложившейся ситуации. Военная техника и все военнослужащие в любой момент готовы прийти на помощь людям в борьбе с последствиями стихии", - сказал президент Игорь Додон.

"Во всех военных гарнизонах созданы аварийные бригады, оборудованные техническими средствами. Нацармия готова помочь властям в ликвидации последствий обильных снегопадов на территории страны", - отметила пресс-офицер Минобороны Алла Дьякону.

В столице на помощь гражданам мобилизовали 300 военнослужащих.



