В столице расчищены главные улицы, начал ходить общественный транспорт

Для устранения внештатных ситуаций было создано 215 мобильных групп. Полиция помогла более 1000 человек, которые оказались в затруднительном положении из-за снегопада. Все главные улицы города расчищены, работает общественный транспорт.

На линии вышли три троллейбусных маршрута: №22, №24 и №5, но они циркулируют по сокращенным маршрутам.

Троллейбус №5: Каля Ешилор (парк «Алунелул») - железнодорожный вокзал;

Троллейбус №24: ул. Мирча чел Бэтрын - бд. Возрождение ( "Цирк");

Троллейбус №22: Каля Ешилор (ресторан Butoiaş) - бд. Негруцци (железнодорожный вокзал).

Пытаются также восстановить движение №25 и №21 троллейбусов.



Также на линию вышли несколько автобусных маршрутов, а именно маршрут №5,№23,№26, №19 и №122.

Возобновлено движение и пригородных автобусов: №28, №44, №49, № 33 и №39.

По данным национального инспектората полиции к этому часу остаются заблокированными четыре национальные трассы, среди них: Кантемир – Тараклия, Чадыр-Лунга – Бессарабка, Ниспорены - Бессарабка и Кагул-Джурджулешть.

По информации главы муниципальной полиции, частично перекрыто движение в Кодру, а также по улицам: Николай Димо, Алеку Руссо и Флорилор.

Полностью парализовано движение транспорта на улицах Тудор Владимиреску и Андрей Дога.

На дорогах произошло более 160 аварий. Одна из них произошла на севере страны, там пассажирский автобус перевернулся этим утром на трассе. В нём находилось 18 человек, большинство из них - дети. В результате аварии пострадавшие получили легкие травмы.

По последним данным 586 населенных пунктов остаются без света. Частично обесточены Дурлешты, Бубуечь и Бачой. Без телефонной связи остаются Ватра, Кондрица и Трушены.

К этому времени, более 270 жилых домов были подключены к центральному отоплению.



В настоящее время работают все коммунальные службы. На ликвидацию последствий снегопада мобилизовали армию.

Все муниципальные службы будут работать круглосуточно, в том числе в выходные и в понедельник.