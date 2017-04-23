Прогноз погоды на 22 апреля

22 апреля в Молдове ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх.

В Бричанах до девяти градусов выше ноля, в Сороках + 11. В Бельцах - на градус меньше. В Оргееве и Кишиневе до восьми тепла, в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле 7 выше ноля.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до плюс 12, ночью - до минус одного.





