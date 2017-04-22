Экстренные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий снегопада

Все национальные трассы доступны для транспорта. Заблокированными, тем временем, остаются более 30 населённых пунктов в Кантемирском, Кагульском и Кэушанском районах. До сих пор частично обесточены 452 села. Ущерб от последствий непогоды обсудили на очередном экстренном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил премьер Павел Филип.

"Многие сёла подключены извне, в самих населённых пунктах не проведены работы по расчистке. Сегодня большинство подключим", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

"Нужно понимать, что значит, когда населённый пункт обесточен. У некоторых не работают газовые котлы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подключить села к электроэнергии. Будьте очень внимательны, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Подсчитывает ущерб и Министерство сельского хозяйства.

"Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведём заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик", - сообщил замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Кризисный центр продолжит работу в полном режиме. В случае экстренных ситуаций граждане могут обращаться на "горячую линию" СЧС по номеру 022 78 -50-32.

"До сих пор из сугробов вызволили более тысячи человек. В том числе, оказали помощь коллегам службы скорой помощи, доставили в больницы трех беременных женщин", - рассказал глава СЧС Михай Гарабаджиу.

Доступ к некоторым КПП остаётся затруднённым.

"Закрыт участок дороги, ведущий к таможне с Украиной, возле села Украинка. Там высота снежного покрова превышает метр. Скорее всего, после обеда дорогу откроют для транспорта", - заявил замминистра транспорта Виталий Рапча.

Тем временем, из-за технических неполадок в базе данных румынской пограничной полиции не работает таможенный пункт Кагул-Оанча. Между тем, пункты Сэиць, Чишмикёй, Скулень и Леушень работают в нормальном режиме.