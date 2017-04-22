Все национальные трассы доступны для транспорта. Заблокированными, тем временем, остаются более 30 населённых пунктов в Кантемирском, Кагульском и Кэушанском районах. До сих пор частично обесточены 452 села. Ущерб от последствий непогоды обсудили на очередном экстренном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил премьер Павел Филип.
"Многие сёла подключены извне, в самих населённых пунктах не проведены работы по расчистке. Сегодня большинство подключим", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.
"Нужно понимать, что значит, когда населённый пункт обесточен. У некоторых не работают газовые котлы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подключить села к электроэнергии. Будьте очень внимательны, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания", - заявил премьер-министр Павел Филип.
Подсчитывает ущерб и Министерство сельского хозяйства.
"Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведём заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик", - сообщил замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.
Кризисный центр продолжит работу в полном режиме. В случае экстренных ситуаций граждане могут обращаться на "горячую линию" СЧС по номеру 022 78 -50-32.
"До сих пор из сугробов вызволили более тысячи человек. В том числе, оказали помощь коллегам службы скорой помощи, доставили в больницы трех беременных женщин", - рассказал глава СЧС Михай Гарабаджиу.
Доступ к некоторым КПП остаётся затруднённым.
"Закрыт участок дороги, ведущий к таможне с Украиной, возле села Украинка. Там высота снежного покрова превышает метр. Скорее всего, после обеда дорогу откроют для транспорта", - заявил замминистра транспорта Виталий Рапча.
Тем временем, из-за технических неполадок в базе данных румынской пограничной полиции не работает таможенный пункт Кагул-Оанча. Между тем, пункты Сэиць, Чишмикёй, Скулень и Леушень работают в нормальном режиме.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул