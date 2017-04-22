Впервые с XIX века Британия прожила день без угля

Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение одного рабочего дня не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь.

По данным британского оператора линий электропередачи (Национальной сетевой компании), день 21 апреля стал поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году.

Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива.

Налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

Постепенно Великобритания переходит на возобновляемые источники энергии - ветер и солнечный свет. На продолжении использования угля настаивает промышленность - именно поэтому полностью отказаться от угля планируется лишь к 2025 году.

В декабре 2015 года в Великобритании закрылась последняя глубокая угольная шахта Келлингли, которая располагалась в Йоркшире на севере Англии. В ней на 800-метровой глубине работали 450 человек.

Пока в Британии все еще продолжают работать несколько угольных карьеров, отмечает ВВС.

В июле 2016 года специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому ущерб от работы угольных электростанций в Европе оценивается в 23 тыс. преждевременных смертей в год.

В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где находятся эти станции, но и жители соседних стран.