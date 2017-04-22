Марши против "альтернативных фактов" пройдут по всему миру

Тысячи жителей Австралии и Новой Зеландии вышли на марши в поддержку науки. Это первые демонстрации, которые активисты собираются провести в 500 городах мира, чтобы выразить протест против "альтернативных фактов" и пренебрежения достижениями науки.

Участники акции считают, что сейчас научные факты и методы исключаются из политических процессов. Они видят в этом целенаправленную атаку на науку, передает ВВС.

Протестующие в Сиднее, нарядившись в белые халаты, призвали политиков поддерживать научное сообщество. Они несли плакаты "Без науки это просто вымысел" и "Нам нужны мыслители, а не отрицатели".

"В наше время много фейковых новостей и альтернативных фактов. При этом важно помнить, что наука - это то, на чем основано общество, которое мы знаем сегодня", - сказала участница сиднейского марша Парисса Занд, которая пришла на акцию вместе со своей матерью-биологом.

"Альтернативные факты" - интернет-мем, родившийся благодаря советнику президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй. "То, что вы называете ложью, это альтернативные факты", - заявила она в январе. И сама Конуэй, и ее фраза стали объектом для насмешек.

Протесты в Австралии стартовали в тот момент, когда вице-президент США Майк Пенс завершал свой визит в Австралию. Участники маршей не согласны с решением американского лидера Дональда Трампа сократить расходы на исследования ведущих научных организаций США.

Марши прошли также в Мельбурне, Брисбене, Перте, Аделаиде и других городах Австралии, а также в Веллингтоне и Окленде в Новой Зеландии. Австралийские активисты недовольны действиями своего правительства, которые они также оценивают как атаку на науку.

В прошлом году власти Австралии отменили решение о сокращении сотен научных сотрудников после протестов. Австралийское правительство также критикуют за недостаточные действия по защите Большого барьерного рифа, две трети которого, по последним данным, подверглось обесцвечиванию (обесцвечивание - процесс утраты кораллами симбиотических водорослей зооксантелл).

Марши должны пройти в Бразилии, Канаде, Японии, Мексике, Непале, Нигерии, Южной Кореи и странах Европы. О планах проведения подобных акций в России информации не поступало.