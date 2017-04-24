Патруль ОБСЕ подорвался на мине под Луганском, погиб гражданин Британии

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области - один член миссии погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

В заявлении председателя ОБСЕ говорится, что погибший член миссии был американским гражданином. Однако позднее украинские власти сообщили, что погибший сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании Джозефом Стоуном.

"В результате взрыва мины... погиб парамедик миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось", - цитирует РИА Новости советника главы МВД Украины, депутата Верховной рады Антона Геращенко.

Представители госдепартамента США сообщили об отсутствии данных о гражданах США, пострадавших в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию инцидента, передает ВВС.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошел в воскресенье 23 апреля в 10:17 в районе села Пришиб, находящегося под контролем так называемой ЛНР.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно, на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении СЦКК на сайте украинского министерства обороны.

Эту же информацию подтверждают и вооруженные формирования так называемой ЛНР.

Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента украинские военные, как и боевики ЛНР, придерживались режима прекращения огня в этом районе.‎‎‎