Число жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может достигнуть 200

Местные власти в Афганистане считают, что в результате нападения талибов на военную базу под Мазари-Шарифом могли погибнуть до 200 человек.

Представители местной администрации рассказали об этом на условиях анонимности, однако один очевидец сказал Би-би-си, что насчитал на месте боя 165 тел погибших.

Министерство обороны Афганистана официально не сообщило о том, сколько именно погибло военных, заявив лишь, что погибших и раненых было более 120.

Нападение произошло в пятницу. Боевики движения Талибан переоделись в форму правительственной армии, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также убили солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

В воскресенье в Афганистане был объявлен национальный траур.