Фермеры подсчитывают убытки от снегопадов

85 населенных пунктов в восьми районах страны до сих пор остаются обесточены. По данным министерства экономики, ремонтные бригады продолжают работать в Гагаузии, Ново-Аненском, Каушанском, Кагульском и Кантемирском районах.

СЧС, карабинеры и военнослужащие не прекращают расчистку от деревьев и веток дворов и улиц в населенных пунктах.

Фермеры приступили к оценке ущерба от снегопадов и заморозком. Минсельхоз открыл горячую линию, на которую за два дня поступило почти 60 звонков.

В основном звонят из Ниспоренского, Кантемирского, Яловенского и Ново-Аненского районов.

Аграрии сообщают о разрушенных теплицах, замерзших садах и плантациях.







