"Это валик для глажки. Мы хотим привлечь рестораны и больницы города, чтобы они пользовались услугами нашей социальной прачечной", - сказала общественная активистка Алина Решетникова.

Прачечная в Единцах хорошо оборудована, а работать в ней будут четыре человека с особыми потребностями.

Социальная прачечная - результат государственно-частного партнерства. Оборудование стоимостью 15 тысяч евро предоставили правительство Швеции и Австрийское агентство по развитию.



"По опыту Австрии мы можем сказать, что социальные предприятия - самые главные инструменты долгосрочного развития и социальной интеграции", - отметил представитель Агентства по развитию Австрии Том Зулжевик-Саламон.

Люди со скромным доходом смогут пользоваться услугами прачечной бесплатно.

"Для пожилых людей, малоимущих граждан и многодетных семей услуги будут бесплатными", - сказала мэр Единец Константин Кожокару.

Тарифы еще предстоит установить. На полученные средства планируется реализовать другие социальные проекты.

Социальная прачечная в Единцах будет работать по восемь часов в день.