На Радоницу до Кладбища Святого Лазаря ходят 50 автобусов

И сегодня до столичного кладбища Святого Лазаря ходит бесплатный транспорт. Всего циркулируют 50 автобусов.

Десять вывели выведут на маршрут "С", который стартует с улицы Василе Александри. 30 автобусов циркулируют по маршруту "D", который начнется у цирка. 10 автобусов 27-го маршрута также отправляются от цирка и следуют по Московскому проспекту и Студенческой улице.

В случае наплыва пассажиров на линию выведут больше 24-ых и 25-ых троллейбусов, а также маршруток номер: 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189. Движение частного транспорта по улице Дойна, от Соколень до главного входа на кладбище, запрещено.







