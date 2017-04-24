Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала почти невидимую для нас сверхяркую галактику NGC 7250 в созвездии Ящерицы, чей свет "забивается" мощным потоком излучения звезды TYC 3203-450-1, сообщает сайт космического телескопа.
Подобный феномен объясняется тем, что TYC 3203-450-1 находится на пути между Землей и галактикой, удаленной на 45 миллионов световых лет. Сама звезда расположена в нескольких десятках световых лет от нашей планеты внутри Млечного Пути, и благодаря этому она кажется намного ярче, чем NGC 7250, одна из самых активных галактик Вселенной.
Такое интересное совпадение, как отмечают участники научной команды "Хаббла", является отличной иллюстрацией главной проблемы астрономии – определения расстояния до звезд и прочих источников света.
Так как мы видим "плоское", а не трехмерное ночное небо, ученым приходится постоянно искать новые методы для оценки реального расстояния между звездами и более далекими объектами и того, в какой точке неба они находятся. Реальное и видимое положение звезд часто не совпадает из-за множества побочных факторов, в том числе движения Земли вокруг Солнца и "качаний" оси вращения Земли, что вынуждает ученых вносить коррективы в расчеты.
Большинство таких методик работает в очень узком диапазоне расстояний и типов объектов. К примеру, метод годичного параллакса, ориентирующийся на смещения звезды относительно более далеких объектов по мере вращения Земли вокруг Солнца, работает лишь для самых близлежащих звезд, удаленных от нас не более чем на 2-10 тысяч световых лет, пишет РИА Новости.
Другой тип космических "линеек", переменные звезды-цефеиды, позволяют чуть менее точно вычислять расстояния в пределах галактики, а сверхновые первого типа – в Млечном Пути и ее "соседках".
Комбинация подобных методов называется "космических лестницей расстояний", и ученые постоянно работают над улучшением всех ее "ступенек", чтобы понять, как устроена Вселенная. Сегодня главным инструментом решения этой задачи, кроме "Хаббла", является европейский зонд-"звездочет" GAIA, недавно вычисливший положение почти миллиарда светил в Млечном Пути.
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Би-би-си, Сеул