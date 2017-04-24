Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в ходе совместной экспедиции с коллегами из Томского государственного университета нашли новых млекопитающих из группы многобугорчатых – древних животных, похожих на современных грызунов.
Новая "крыса-хомяк", а на самом деле абсолютно не крыса, не хомяк и даже не их родственник, а никому не известный зверь получил название Байдабатыр. Судя по всему, был он абсолютно безобидным грызуном, который ел "одну лишь травку". Поэтому пока Байдабатыр претендует на прародителей всех растительноядных млекопитающих.
Почему Байдабатыр? Дело в том, что плыть до места раскопок, где был найден зуб древнего млекопитающего (а на самом деле даже не зуб, а зубик, — ведь он всего 2 мм в длину), надо было на байдарке.
И добраться по-другому до местонахождения у реки Кемчуг было нельзя. Вот вам и первая часть имени Байдабатыра. Ну, а вторая часть – понятна. Выжить, когда вокруг земля дрожит от топота четырехметровых динозавров, мог только настоящий богатырь!
Тем более, есть традиция у палеонтологов называть новые виды этой группы млекопитающих монгольским словом "баатар" (в переводе – "богатырь"), ведь первых многобугорчатых подробно описали, найдя их именно на территории Монголии. Исследователи заменили "баатар" на аналогичное тюркское слово "батыр" и дали название новому роду. Научная статья опубликована в журнале "Journal of Vertebrate Paleontology", пишет РИА Новости.
"Мы открыли очень примитивного представителя своей группы: он должен был жить в юрском периоде (более 145 миллионов лет назад), а обнаружили его в отложениях начала мелового периода (от 100 до 125 миллионов лет). Этого древнего аналога современных грызунов можно назвать "живым" ископаемым своего времени. Находка подтвердила, что в Западной Сибири на протяжении 40 миллионов лет продолжался грандиозный эволюционный застой, когда видовой состав млекопитающих и амфибий практически не менялся", отметил пециалист по мезозойским позвоночным, кандидат биологических наук, доцент СПбГУ Павел Скучас.
Комментарии
- "Хаббл" сфотографировал звезду, затмившую целую галактику
- Марши против "альтернативных фактов" пройдут по всему миру
- НАСА сфотографировала следы тающего льда в кратере на Марсе
- NASA показало Землю сквозь кольца Сатурна
- Представлены первые результаты поиска внеземной жизни
- Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти
- Сверхновая звезда оказалась одновременно в четырех разных местах. ВИДЕО
- Ученые: диетическая газировка увеличивает риск инсульта
- Уникальный спрей доставит лекарство прямо в мозг
- Ученые: употребление свекольного сока перед занятием спортом делает мозг "моложе"
- Канадская авиакомпания по ошибке отправила собаку в другой конец страны
- Погромы в Париже после первого тура выборов: горящие машины и перевернутые киоски
- В Эстонии начинаются масштабные международные киберучения
- Китайская пара построила в доме склеп
- К посольству Литвы в Киеве подбросили гранату
- Патруль ОБСЕ подорвался на мине под Луганском, погиб гражданин Британии
- Палестинец ранил четырех прохожих в Тель-Авиве
- Северная Корея угрожает потопить американский авианосец
- В Единцах откроют социальную прачечную
- Выборы президента во Франции: центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул